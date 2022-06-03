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Сегодня, 10:40

«Барселона» представила домашнюю форму на новый сезон

Сергей Разин
корреспондент
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Форма «Барселоны» на сезон-2022/23.
Фото ФК «Барселона»
Форма «Барселоны» на сезон-2022/23.
Фото ФК «Барселона»
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«Барселона» представила домашний комплект формы на сезон-2022/23.

Форма представлена тремя цветами, преобладающим среди которых стал темно-синий. На футболке расположены вертикальные полосы темно-синего, синего и гранатового цветов. Также на футболке появился логотип нового титульного спонсора каталонцев Spotify.

Эта форма приурочена к годовщине Олимпиады-1992, которая прошла в Барселоне. Форма отражает дух Барселоны-1992, а графические элементы, использованные в дизайне этой формы, схожи с теми, что использовались на плакатах Игр.

В минувшем сезоне «Барселона» заняла второе место в чемпионате Испании, а также дошла до четвертьфинала Лиги Европы, где уступила будущему победителю турнира «Айнтрахту» (1:1, 2:3).

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия
Нидерланды

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
ФК Барселона
1
0
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Хави представил руководству «Барселоны» список игроков, которых хочет видеть в команде
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 38 26 8 4 80-31 86
2
 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
12
 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
13
 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
14
 Эспаньол 38 10 12 16 40-53 42
15
 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
16
 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
18
 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
19
 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
Результаты / календарь
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20.05 22:00
Р. Вальекано – Леванте
 2 : 4
20.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 0 : 1
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
 1 : 0
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Карим Бензема

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Карим Бензема

Реал

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Барселона

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