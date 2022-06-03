«Барселона» представила домашнюю форму на новый сезон

«Барселона» представила домашний комплект формы на сезон-2022/23.

Форма представлена тремя цветами, преобладающим среди которых стал темно-синий. На футболке расположены вертикальные полосы темно-синего, синего и гранатового цветов. Также на футболке появился логотип нового титульного спонсора каталонцев Spotify.

Эта форма приурочена к годовщине Олимпиады-1992, которая прошла в Барселоне. Форма отражает дух Барселоны-1992, а графические элементы, использованные в дизайне этой формы, схожи с теми, что использовались на плакатах Игр.

В минувшем сезоне «Барселона» заняла второе место в чемпионате Испании, а также дошла до четвертьфинала Лиги Европы, где уступила будущему победителю турнира «Айнтрахту» (1:1, 2:3).