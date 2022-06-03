Хави представил руководству «Барселоны» список игроков, которых хочет видеть в команде

Главный тренер «Барселоны» Хави представил руководству каталонского клуба список игроков, которых хочет видеть в команде, сообщает Catalunya Radio.

По информации источника, в список вошли восемь футболистов.

Хави хочет, чтобы «Барселона» подписала полузащитников Франка Кессье из «Милана», Бернарду Силва из «Манчестер Сити» и Рафинью из «Лидса», защитников Андреаса Кристенсена, Сесара Аспиликуэту, Маркоса Алонсо из «Челси» и Жюля Кунде из «Севильи», а также нападающего Роберта Левандовски из «Баварии».

Ранее сообщалось, что «Барселона» уже договорилась с Кессье и Кристенсеном, но пока не может их зарегистрировать из-за финансовых проблем.