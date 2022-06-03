Бардолас ушел с поста главного тренера «Валенсии»

«Валенсия» на официальном сайте 3 июня объявила об уходе Хосе Бардоласа с поста главного тренера команды.

«Клуб хочет поблагодарить его за всю работу и самоотверженность во время пребывания в «Валенсии», когда команда вышла в финал Кубка Испании, и желает ему удачи в карьере», — говорится в заявлении.

«Валенсия» в сезоне-2021/22 заняла девятое место в чемпионате Испании с 48 очками в 38 матчах.

Ранее появилась информация, что «Валенсия» уже определилась со следующим тренером. Им станет итальянский специалист Дженнаро Гаттузо.