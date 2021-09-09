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Гризманн: «Не спал десять дней в ожидании перехода в «Атлетико»

09:18
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Нападающий Антуан Гризманн прокомментировал свое возвращение в «Атлетико».

«Я очень счастлив, улыбаюсь до ушей. Не спал 10 дней в ожидании этого момента, сейчас я наслаждаюсь им вместе с семьей. Я буду в каждом матче отдавать все силы ради того, чтобы окупить усилия, которые приложил клуб, чтобы меня вернуть. Я хотел вернуться и знал, что «Атлетико» — лучшее место для меня, здесь я счастлив и на поле, и вне его. Последний день трансферного окна был немного сумасшедшим, но все прошло успешно», — приводит Marca слова Гризманна.

Гризманн перешел в «Атлетико» из «Барселоны» в конце августа на правах аренды до конца сезона-2021/22, сделка включает в себя опцию выкупа. 30-летний француз уже выступал за мадридский клуб с 2014 по 2019 год.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/futbol/atletico/2021/09/08/6138e26922601d0b768b45b6.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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