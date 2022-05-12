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Сегодня, 11:51

«Барселона» отпустит де Йонга в другой клуб за 100 миллионов евро

Виктория Кравченко
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«Барселона» готова отпустить полузащитника Френки де Йонга за 100 миллионов евро, сообщает Diario Sport.

По данным источника, хавбека летом 2022 года хочет приобрести «Манчестер Юнайтед», который готов заплатить лишь 70-80 миллионов евро.

Отмечается, что сам футболист хотел бы остаться в каталонском клубе, однако трансфер голландца поможет клубу, столкнувшемуся с финансовыми трудностями.

Действующий контракт де Йонга с «Барселоной» рассчитан до 2026 года. Портал Tranfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

В этом сезоне де Йонг сыграл в 45 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 5 голевых передач.

Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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