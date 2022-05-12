«Барселона» отпустит де Йонга в другой клуб за 100 миллионов евро

«Барселона» готова отпустить полузащитника Френки де Йонга за 100 миллионов евро, сообщает Diario Sport.

По данным источника, хавбека летом 2022 года хочет приобрести «Манчестер Юнайтед», который готов заплатить лишь 70-80 миллионов евро.

Отмечается, что сам футболист хотел бы остаться в каталонском клубе, однако трансфер голландца поможет клубу, столкнувшемуся с финансовыми трудностями.

Действующий контракт де Йонга с «Барселоной» рассчитан до 2026 года. Портал Tranfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

В этом сезоне де Йонг сыграл в 45 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 5 голевых передач.