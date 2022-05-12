«Барселона» интересуется защитником «Саутгемптона»
Защитник «Саутгемптона» Мохаммед Салису интересен «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, каталонский клуб стремится к усилению линии защиты и может сделать попытку приобрести 23-летнего футболиста.
Контракт ганского футболиста с «Саутгемптоном» рассчитан до лета 2024 года. Он выступает за команду с 2020 года.
В текущем сезоне он сыграл 35 матчей во всех турнирах и забил один гол.
Положение команд
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|35
|25
|6
|4
|73-30
|81
|
2
|Барселона
|36
|21
|9
|6
|68-36
|72
|
3
|Атлетико
|36
|20
|7
|9
|62-41
|67
|
4
|Севилья
|36
|17
|15
|4
|51-29
|66
|
5
|Бетис
|36
|18
|7
|11
|60-40
|61
|
6
|Р. Сосьедад
|35
|15
|11
|9
|34-34
|56
|
7
|Вильярреал
|35
|14
|11
|10
|55-34
|53
|
8
|Атлетик
|36
|13
|13
|10
|41-35
|52
|
9
|Осасуна
|36
|12
|11
|13
|37-47
|47
|
10
|Валенсия
|36
|10
|14
|12
|45-52
|44
|
11
|Сельта
|36
|11
|10
|15
|42-41
|43
|
12
|Р. Вальекано
|35
|11
|9
|15
|35-39
|42
|
13
|Эспаньол
|36
|10
|10
|16
|39-52
|40
|
14
|Эльче
|36
|10
|9
|17
|37-50
|39
|
15
|Хетафе
|36
|8
|14
|14
|32-38
|38
|
16
|Гранада
|36
|8
|13
|15
|44-59
|37
|
17
|Кадис
|35
|7
|14
|14
|33-47
|35
|
18
|Мальорка
|36
|8
|9
|19
|32-62
|33
|
19
|Алавес
|36
|8
|7
|21
|30-61
|31
|
20
|Леванте
|35
|6
|11
|18
|44-67
|29
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|10.05
|20:00
|
Валенсия – Бетис
|0 : 3
|10.05
|21:00
|
Гранада – Атлетик
|1 : 0
|10.05
|22:30
|
Барселона – Сельта
|3 : 1
|11.05
|20:00
|
Алавес – Эспаньол
|2 : 1
|11.05
|20:00
|
Осасуна – Хетафе
|1 : 1
|11.05
|21:30
|
Севилья – Мальорка
|0 : 0
|11.05
|22:30
|
Эльче – Атлетико
|0 : 2
|12.05
|20:00
|
Р. Сосьедад – Кадис
|- : -
|12.05
|21:00
|
Р. Вальекано – Вильярреал
|- : -
|12.05
|22:30
|
Реал – Леванте
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|26
|
|
Яго Аспас
Сельта
|17
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|16
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Жорди Альба
Барселона
|10
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|30
|2
|6
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|30
|2
|2
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|31
|1
|9
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