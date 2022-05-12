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Сегодня, 10:53

«Барселона» интересуется защитником «Саутгемптона»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Саутгемптона» Мохаммед Салису интересен «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонский клуб стремится к усилению линии защиты и может сделать попытку приобрести 23-летнего футболиста.

Контракт ганского футболиста с «Саутгемптоном» рассчитан до лета 2024 года. Он выступает за команду с 2020 года.

В текущем сезоне он сыграл 35 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20220511/1001802276/lista-centrales-mejores-informes.html
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