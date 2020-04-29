«Барселона» отправит Ориоля Бускетса в аренду

«Барселона» планирует отправить полузащитника Ориоля Бускетса в аренду в один из клубов ла лиги, сообщает Marca.

Руководство каталонского клуба довольно прогрессом молодого хавбека и хочет, чтобы он набрался опыта в испанском чемпионате. Сине-гранатовые имеют долгосрочные планы на 21-летнего игрока и планируют вернуть его в клуб в будущем.

Бускетс перешел в «Твенте» на правах аренды в августе прошлого года. В этом сезоне полузащитник провел 23 матча за голландский клуб, отличившись одной голевой передачей.

Действующий контракт центрального полузащитника с «Барселоной» рассчитан до июня 2021 года.