«Барселона» оспорит штраф в 300 евро за преждевременные переговоры с Гризманном

«Барселона» подаст апелляцию на штраф за переговоры с форвардом Антуаном Гризманном, ранее выступавшим за «Атлетико». Об этом сообщает ESPN, ссылаясь на собственные источники. Каталонский клуб ранее был оштрафован на 300 евро.

По данным источника, в «Барсе» не признают нарушения правил и уверены, что соблюдали регламент. Клуб был наказан, так как, по данным контролирующих органов, вел переговоры с французом прошлым летом, когда у него еще действовал контракт с «Атлетико». Несмотря на то, что сумма не слишком большая, в «Барсе» считают, что отказ от апелляции будет фактическим признанием вины.

«Барсе» также грозил один матч без зрителей, но в итоге решение об этом виде наказания принято не было. Гризманн перешел в «Барселону» минувшим летом за 120 миллионов евро — такова была сумма отступных за француза. При этом ранее не была удовлетворена жалоба «Атлетико», который утверждал, что «Барселона» не выплатила необходимую сумму за игрока, но апелляция мадридского клуба была оставлена без удовлетворения.

При этом у «Атлетико» также есть 10 дней на апелляцию. Мадридский клуб считает, что пункт о снижении суммы отступных с 200 миллионов евро до 120 не имел юридической силы, так как договоренности с игроком «Барса» достигла раньше.