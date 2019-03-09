"Барселона" обыграла "Райо Вальекано"

"Барселона" в матче 27-го тура чемпионата Испании обыграла "Райо Вальекано" со счетом 3:1. В составе каталонцев отличились Жерар Пике, Лионель Месси (с пенальти) и Луис Суарес. У гостей гол забил Рауль де Томас.

Чемпионат Испании

Лига 1

27-й тур

"Барселона" - "Райо Вальекано" - 3:1 (1:1)

Голы: Рауль де Томас, 24 (0:1). Пике, 38 (1:1). Месси, 51 - с пенальти (2:1). Суарес, 82 (3:1).

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Видаль, Бускетс (Малком, 85), Артур (Дембеле, 46), Месси, Суарес, Коутинью (Ракитич, 80).

"Райо Вальекано": Димитриевски, Адвинкула, Веласкес, Гальвес, Амат (Посо, 64), Алекс Морено, Альваро Гарсия (Эмбарба, 80), Комесанья, Имбула, Бебе, Рауль де Томас.

Предупреждения: Веласкес, 68. Бускетс, 79. Имбула, 89.

Судья: Мелеро Лопес (Испания).

9 марта. Барселона. Стадион "Ноу Камп".