«Барселона» объявила об увольнении Кумана

«Барселона» уволила Роналда Кумана с поста главного тренера. Каталонский клуб объявил об этом на официальном сайте в ночь с 27 на 28 октября.

«Президент клуба Жоан Лапорта сообщил о решении после поражения от «Райо Вальекано». Роналд Куман попрощается с командой в четверг. «Барселона» благодарит тренера за работу и желает ему всего наилучшего в его профессиональной карьере», — говорится в пресс-релизе.

Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года. Под его руководством было сыграно 67 матчей, в которых одержаны 40 побед. В этом сезоне сине-гранатовые выиграли только 5 из 13 матчей во всех турнирах.