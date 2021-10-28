«Реал» не смог обыграть «Осасуну»

«Реал» и «Осасуна» сыграли вничью в матче 11-го тура чемпионата Испании. Команды голов не забили.

Мадридская команда продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая «Севилью» и «Бетис» по дополнительным показателям. «Осасуна» идет на 6-й строчке.

Чемпионат Испании

11-й тур

«Реал» — «Осасуна» — 0:0

«Реал»: Куртуа, Алаба, Карвахаль (Марселу, 69), Менди (Азар, 69), Эдер Милитау, Кроос, Каземиру, Камавинга (Родригу, 46), Бензема, Асенсио (Васкес, 69), Винисиус Жуниор.

«Осасуна»: Эррера, У.Гарсия, Дав.Гарсия, Видаль, Санчес, Крус, Торро, Монкайола (Ойер, 89), Кике Гарсия (Барберо, 89), Авила (Брашанац, 67), Мартинес (Р.Гарсия, 67).

Предупреждения: У.Гарсия, 15. Камавинга, 28.

Судья: Сото Градо.

27 октября. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу».