Гюндоган перешел в «Барселону»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган стал игроком «Барселоны» на правах свободного агента, сообщается на сайте каталонцев.

Футболист заключил соглашение до 2025 года с опцией продления еще на сезон. В контракте прописана сумма отступных 400 миллионов евро.

Гюндоган выступал за «Манчестер Сити» с 2016 года. Вместе с «горожанами» он завоевал 15 трофеев. В минувшем сезоне 32-летний футболист провел 51 матч во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 7 голевых передач.

Ранее Гюндоган играл за «Нюрнберг» и дортмундскую «Боруссию». Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 20 миллионов евро.