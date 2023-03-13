«Барселона» не считает, что опоздала с регистрацией контракта Гави

«Барселона» считает, что вовремя подала иск о регистрации контракта полузащитника Гави, сообщает журналист Хелена Кондис Эдо.

По данным источника, клуб также уведомил суд о том, что хавбек будет зарегистрирован как игрок первой команды, пока не будет принято окончательное решение.

Сегодня стало известно, что коммерческий суд Барселоны аннулировал регистрацию нового контракта Гави. Сообщается, что суд принял такое решение, так как каталонский клуб подал иск с опозданием на один день.

В сентябре прошлого года «Барселона» объявила о продлении контракта с испанцем до 2026 года, по условиям нового соглашения его зарплата должна была вырасти. В декабре стало известно, что каталонцы не могут заявить Гави за основу из-за раздутой ведомости зарплат, из-за чего он играет под 30-м номером, хотя хочет 6-й.

В январе ла лига сообщила «Барселоне», что футболиста нельзя зарегистрировать как игрока основы, так как его новое соглашение не соответствует экономическим требованиям. Позднее суд разрешил «Барселоне» зарегистрировать новый контракт Гави, а ла лига подала апелляцию.