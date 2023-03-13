Аспас стал первым игроком в истории «Сельты» с 10+ голами в восьми сезонах подряд

«Сельта» дома крупно переиграла «Райо Вальекано» в матче 25-го тура чемпионата Испании — 3:0. В составе «кельтов» дублем отметился Яго Аспас.

Таким образом, форвард забил свой 11-й гол в этом сезоне ла лиги. Аспас стал первым игроком в истории «Сельты» с 10 или более голами в восьми сезонах подряд.

Также Аспас является лучшим бомбардиром клуба со 195 голами и вторым игроком в истории клуба по количеству проведенных матчей — 445. Лидирует Маноло — 533 игры.