«Барселона» не продаст Коутинью меньше, чем за 100 миллионов евро

«Барселона» не продаст полузащитника Филиппе Коутинью меньше, чем за 100 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб не согласен отпускать 27-летнего бразильца, если не получит достойного предложения. «Сине-гранатовые» готовы начинать переговоры при конкретном предложении в 100 миллионов евро или выше. Ранее сообщалось, что на игрока претендуют «Челси» и «Ньюкасл».

Сезон-2019/20 Коутинью проводит на правах аренды в «Баварии», на его счету 9 голов и 8 результативных передач в 32 матчах за мюнхенскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 56 миллионов евро.