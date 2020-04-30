Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселона» не продаст Коутинью меньше, чем за 100 миллионов евро

11:48

«Барселона» не продаст полузащитника Филиппе Коутинью меньше, чем за 100 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб не согласен отпускать 27-летнего бразильца, если не получит достойного предложения. «Сине-гранатовые» готовы начинать переговоры при конкретном предложении в 100 миллионов евро или выше. Ранее сообщалось, что на игрока претендуют «Челси» и «Ньюкасл».

Сезон-2019/20 Коутинью проводит на правах аренды в «Баварии», на его счету 9 голов и 8 результативных передач в 32 матчах за мюнхенскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 56 миллионов евро.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир