«Барселона» намерена продать Депая в январе

«Барселона» хочет продать нападающего Мемфиса Депайя в январе. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, сам Депай намерен покинуть клуб бесплатно, так как хочет получить бонус от нового клуба. В «Барселону» летом 2021 года он тоже переходил свободным агентом.

Контракт Депая с «Барсой» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне футболист провел только три матча за «Барселону» во всех турнирах и забил один мяч.

Ранее сообщалось об интересе к Депаю со стороны «Ромы» и «Ювентуса».