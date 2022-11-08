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Сегодня, 16:16

«Барселона» намерена продать Депая в январе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Барселона» хочет продать нападающего Мемфиса Депайя в январе. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, сам Депай намерен покинуть клуб бесплатно, так как хочет получить бонус от нового клуба. В «Барселону» летом 2021 года он тоже переходил свободным агентом.

Контракт Депая с «Барсой» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне футболист провел только три матча за «Барселону» во всех турнирах и забил один мяч.

Ранее сообщалось об интересе к Депаю со стороны «Ромы» и «Ювентуса».

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20221108/1001892493/memphis-depay-esta-holanda.html
Мемфис Депай
Футбол
ФК Барселона
1
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 Барселона 13 11 1 1 31-4 34
2
 Реал 13 10 2 1 31-13 32
3
 Атлетико 13 7 3 3 21-13 24
4
 Бетис 13 7 3 3 17-9 24
5
 Осасуна 13 7 2 4 15-12 23
6
 Р. Сосьедад 13 7 2 4 17-16 23
7
 Атлетик 13 6 3 4 21-14 21
8
 Р. Вальекано 13 6 3 4 20-16 21
9
 Вильярреал 13 5 3 5 14-10 18
10
 Вальядолид 13 5 2 6 13-18 17
11
 Мальорка 13 4 4 5 12-13 16
12
 Валенсия 13 4 4 5 19-15 16
13
 Хетафе 13 3 5 5 12-19 14
14
 Альмерия 13 4 1 8 15-22 13
15
 Жирона 13 3 4 6 18-21 13
16
 Эспаньол 13 2 6 5 16-21 12
17
 Сельта 13 3 2 8 14-26 11
18
 Севилья 13 2 5 6 12-20 11
19
 Кадис 13 2 5 6 8-24 11
20
 Эльче 13 0 4 9 9-29 4
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38 тур
8.11 21:00
Эльче – Жирона
 - : -
8.11 22:00
Атлетик – Вальядолид
 - : -
8.11 23:30
Осасуна – Барселона
 - : -
9.11 21:00
Альмерия – Хетафе
 - : -
9.11 21:00
Севилья – Р. Сосьедад
 - : -
9.11 22:00
Эспаньол – Вильярреал
 - : -
9.11 23:30
Мальорка – Атлетико
 - : -
10.11 21:00
Р. Вальекано – Сельта
 - : -
10.11 22:00
Валенсия – Бетис
 - : -
10.11 23:30
Реал – Кадис
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Роберт Левандовски

Барселона

 13
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 8
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 7
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
Родригу

Родригу

Реал

 4
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 11 2 2
Исаак Карселeн

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Кадис

 6 2 0
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Давид Гарсия

Осасуна

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