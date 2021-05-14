«Барселона» намерена купить нападающего «Реал Сосьедад» Исака
Нападающий «Реал Сосьедад» Александр Исак может перейти в «Барселону» летом, сообщает Marca.
По информации СМИ, «Барселона» рассматривает вариант покупки Исака для усиления атаки. Отмечается, что в клубе давно интересуются шведом, а контракт с ним могли подписать еще в феврале.
Портал Transfermarkt оценивает Исака в 30 миллионов евро. В текущем сезоне 21-летний нападающий провел 32 матча в чемпионате Испании, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/barcelona/2021/05/14/609e7e18e2704e0fa88b456c.html
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