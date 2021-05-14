«Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке Варана
Защитник «Реала» Рафаэль Варан может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Mirror.
По информации СМИ, «МЮ» начал переговоры с представителями Варана. Его хочет видеть в команде главный тренер Уле Гуннар Сульшер. Действующее соглашение француза с «Реалом» действует до 2022 года.
В текущем сезоне 28-летний Варан провел 30 матчей в чемпионате Испании и забил 2 гола.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.mirror.co.uk/sport/football/transfer-news/man-utd-transfer-news-varane-24108450
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю