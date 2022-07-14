«Вильярреал» намерен подписать форварда «Альмерии» Садика

«Вильярреал» интересуется нападающим «Альмерии» Умаром Садиком, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, Унаи Эмери видит в 25-летнем нигерийце замену Булайе Диа, который близок к переходу в «Салернитану» на правах аренды с правом выкупа.

На Садика также претендуют «Валенсия» и «Реал Сосьедад».

В сезоне-2021/22 Садик забил 19 голов и сделал 12 результативных передач в 38 матчах за «Альмерию». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.