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Сегодня, 13:59

«Вильярреал» намерен подписать форварда «Альмерии» Садика

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Вильярреал» интересуется нападающим «Альмерии» Умаром Садиком, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, Унаи Эмери видит в 25-летнем нигерийце замену Булайе Диа, который близок к переходу в «Салернитану» на правах аренды с правом выкупа.

На Садика также претендуют «Валенсия» и «Реал Сосьедад».

В сезоне-2021/22 Садик забил 19 голов и сделал 12 результативных передач в 38 матчах за «Альмерию». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1547528157024190466
Футбол
ФК Альмерия
ФК Вильярреал
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