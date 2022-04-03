«Барселона» на следующей неделе проведет переговоры с Араухо

Защитник «Барселоны» Роналд Араухо проведет встречу с представителями руководства команды, на которой будет обсуждаться его новый контракт. Переговоры пройдут на следующей неделе, сообщает Sport.es.

Ранее появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» предложил игроку 10 миллионов евро в год. «Барса» готова платить футболисту лишь 5 миллионов евро.

При этом 23-летний уругваец доволен ролью в команде при Хави. Также ему очень нравится жизнь в Барселоне.

В нынешнем сезоне Араухо принял участие в 33 матчах за «Барселону» и забил четыре мяча. Контракт защитника с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.