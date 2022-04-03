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Сегодня, 20:25

«Барселона» на следующей неделе проведет переговоры с Араухо

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Барселоны» Роналд Араухо проведет встречу с представителями руководства команды, на которой будет обсуждаться его новый контракт. Переговоры пройдут на следующей неделе, сообщает Sport.es.

Ранее появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» предложил игроку 10 миллионов евро в год. «Барса» готова платить футболисту лишь 5 миллионов евро.

При этом 23-летний уругваец доволен ролью в команде при Хави. Также ему очень нравится жизнь в Барселоне.

В нынешнем сезоне Араухо принял участие в 33 матчах за «Барселону» и забил четыре мяча. Контракт защитника с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 0
Зенит 0
2-й тайм

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
Динамо 1
Матч завершен

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
ФК Барселона
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Чемпионат Испании: «Реал» обыграл «Сельту», «Барселона» — «Севилья» и другие матчи 30-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 30 21 6 3 61-26 69
2
 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Атлетико 30 17 6 7 57-37 57
4
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
5
 Бетис 30 16 5 9 54-36 53
6
 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 30 12 9 9 48-29 45
8
 Атлетик 30 11 11 8 35-29 44
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 30 10 8 12 30-40 38
11
 Сельта 30 9 9 12 34-34 36
12
 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
13
 Р. Вальекано 28 9 5 14 29-34 32
14
 Хетафе 30 7 11 12 28-33 32
15
 Эльче 30 8 8 14 31-42 32
16
 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
17
 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
18
 Мальорка 30 6 8 16 26-50 26
19
 Леванте 30 4 10 16 33-58 22
20
 Алавес 30 5 7 18 24-52 22
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38 тур
2.04 15:00
Хетафе – Мальорка
 1 : 0
2.04 17:15
Леванте – Вильярреал
 2 : 0
2.04 19:30
Сельта – Реал
 1 : 2
2.04 22:00
Атлетико – Алавес
 4 : 1
3.04 15:00
Атлетик – Эльче
 2 : 1
3.04 17:15
Бетис – Осасуна
 4 : 1
3.04 19:30
Валенсия – Кадис
 - : -
3.04 19:30
Гранада – Р. Вальекано
 - : -
3.04 22:00
Барселона – Севилья
 - : -
4.04 22:00
Р. Сосьедад – Эспаньол
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 24
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Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 14
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Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 14
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

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Усман Дембеле

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Барселона

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Хетафе

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Севилья

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