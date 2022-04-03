«Бетис» обыграл «Осасуну» в чемпионате Испании

«Бетис» победил «Осасуну» в матче 30-го тура чемпионата Испании со счетом 4:1.

В составе «Бетиса» отличились Хуан Мигель Хуанми, который оформил дубль, Виллиам Карвалью и Алекс Морено. Единственный гол «Осасуны» забил Анте Будимир.

«Бетис» набрал 53 очка и занимает пятое место в турнирной таблице ла лиги. У «Осасуны» 38 очков и десятая позиция.