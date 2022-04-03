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Сегодня, 19:08

«Бетис» обыграл «Осасуну» в чемпионате Испании

Екатерина Савостина
Корреспондент
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«Бетис» победил «Осасуну» в матче 30-го тура чемпионата Испании со счетом 4:1.

В составе «Бетиса» отличились Хуан Мигель Хуанми, который оформил дубль, Виллиам Карвалью и Алекс Морено. Единственный гол «Осасуны» забил Анте Будимир.

«Бетис» набрал 53 очка и занимает пятое место в турнирной таблице ла лиги. У «Осасуны» 38 очков и десятая позиция.

Испания. Лига 1. 30-й тур
03 апр, 17:15. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
4:1
Осасуна
Голы
Хуанми, 34 (1:0), Хуанми, 45+1 (2:0), Будимир, 65 (2:1), Виллиам Карвалью, 82 (3:1), Алекс Морено, 88 (4:1)
Бетис
Браво Бартра Виктор Руис Алекс Морено (Рауль Гарсия, 90+1) Бельерин Виллиам Карвалью Родригес Хуанми (Сабали, 90+2) Виллиан Жозе Хоакин (Гуардадо, 81) Руибаль (Родри, 77)
Осасуна
Эррера Видаль (Мартинес, 68) Крус (Хосе Анхель, 46) Гарсия Санчес (Эрнандес, 46) Монкайола Брашанац (Кике Гарсия, 69) Гарсия (Торрес, 80) Торро Авила Будимир
Предупреждения
Виллиам Карвалью 38’  -  Хосе Анхель 81’, Гарсия 87’, Авила 90’
Судьи
Гомес (Испания)

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 0
Зенит 0
1-й тайм

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
Динамо 1
Матч завершен

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 30 21 6 3 61-26 69
2
 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Атлетико 30 17 6 7 57-37 57
4
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
5
 Бетис 30 16 5 9 54-36 53
6
 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 30 12 9 9 48-29 45
8
 Атлетик 30 11 11 8 35-29 44
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 30 10 8 12 30-40 38
11
 Сельта 30 9 9 12 34-34 36
12
 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
13
 Р. Вальекано 28 9 5 14 29-34 32
14
 Хетафе 30 7 11 12 28-33 32
15
 Эльче 30 8 8 14 31-42 32
16
 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
17
 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
18
 Мальорка 30 6 8 16 26-50 26
19
 Леванте 30 4 10 16 33-58 22
20
 Алавес 30 5 7 18 24-52 22
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38 тур
2.04 15:00
Хетафе – Мальорка
 1 : 0
2.04 17:15
Леванте – Вильярреал
 2 : 0
2.04 19:30
Сельта – Реал
 1 : 2
2.04 22:00
Атлетико – Алавес
 4 : 1
3.04 15:00
Атлетик – Эльче
 2 : 1
3.04 17:15
Бетис – Осасуна
 4 : 1
3.04 19:30
Валенсия – Кадис
 - : -
3.04 19:30
Гранада – Р. Вальекано
 - : -
3.04 22:00
Барселона – Севилья
 - : -
4.04 22:00
Р. Сосьедад – Эспаньол
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 24
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 14
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 14
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 9
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 7
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 25 2 4
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 23 2 2
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Иньиго Мартинес

Атлетик

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