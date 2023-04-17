«Барселона» летом намерена расстаться с Дестом

Правый защитник «Барселоны» Серджино Дест, который играет в аренде в «Милане», летом отправится в новую команду.

Ранее сообщалось, что миланцы не будут выкупать права на игрока. «Барселоне» он также не нужен. Главный тренер Хави не видит футболиста в команде.

По данным испанских СМИ, 22-летний защитник в летнее трансферное окно будет продан.

За «Милан» в этом сезоне футболист отыграл 14 матчей, не отметившись результативными действиями. Контракт Деста с «Барселоной» рассчитан до 2025 года.