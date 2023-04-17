Тер Штеген прокомментировал игру «Барселоны» с «Хетафе»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген оценил игру команды в 29-м туре ла лиги с «Хетафе» (0:0)

«Непростое место, очень мокрое поле, но они каждый год так делают. Надо как-то справляться с этим, все команды приезжают сюда и попадают в одинаковые условия», — цитирует игрока пресс-служба каталонцев.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» сократил отставание от «Барсы» до 11 очков. «Хетафе» с 31 очком оторвался от зоны вылета и занимает 15-ю строчку.

В следующем туре «сине-гранатовые» сыграют дома с «Атлетико».