Анчелотти отреагировал на грубый фол Начо в матче «Реала» с «Жироной»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал удаление защитника Начо Фернандеса за грубое нарушение в концовке матча 8-го тура ла лиги против «Жироны» (3:0).

«Начо очень больно за этот поступок. Но никто не может сомневаться в нем. Ведь он всегда был порядочным футболистом», — цитирует специалиста Madrid Universal.

«Реал» с 21 очком вернулся на первое место в ла лиге. «Жирона» с 19 баллами опустилась на третье место в турнирной таблице.