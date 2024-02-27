Полузащитник «Реала» Беллингем номинирован на премию «Прорыв года»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем номинирован на премию «Провыв года» по версии Laures.

Также в число претендентов на награду вошли футболистки — испанка Сальма Паральюэло, выступающая за «Барселону», и колумбийка Линда Кайседо из «Реала», американская теннисистка Коко Гауфф, китайский пловец Цинь Хайян и шотландский легкоатлет Джош Керр.

Церемония вручения Laureus World Sports Awards пройдет в Мадриде 22 апреля.

В нынешнем сезоне 20-летний Беллингем провел 29 матчей, в которых забил 20 мячей и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость английского футболиста в 180 миллионов евро. Контракт хавбека со сливочными рассчитан до конца июня 2029 года.