«Реал Сосьедад» сыграет с «Мальоркой» в Кубке Испании 27 февраля

«Реал Сосьедад» сыграет с «Мальоркой» в 1/2 финала Кубка Испании во вторник, 27 февраля. Матч пройдет на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Начало — в 23.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Реал Сосьедад» — «Мальорка» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире бесплатно видеотрансляцию встречи покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игра будет доступна на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

Первый матч между этими командами завершился в безголевую ничью — 0:0.

Победитель этой пары сыграет в финале с победителем пары «Атлетик» — «Атлетико Мадрид».

Решающий матч Кубка Короля состоится 6 апреля.

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