Лопетеги рассказал о настрое «Севильи» на матч с «Райо Вальекано»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги рассказал об ожиданиях от матча 28-го тура ла лиги против «Райо Вальекано».

«Мы вернулись с игры чуть более 24 часов назад, и через два с половиной дня у нас будет еще одна сложная игра. «Райо Вальекано» — одна из команд, которая еще полтора месяца назад имела лучшие показатели дома в Европе. Они смотрят на этот матч как на финал, и мы воспринимаем его так же, это очень важно», — цитирует Лопетеги Marca.

«Севилья» занимает 2-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 55 очков в 27 матчах.