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«Барселона» интересуется хавбеком «Тоттенхэма» Сессеньоном

10:37

«Барселона» интересуется полузащитником «Тоттенхэма» Райаном Сессеньоном, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «сине-гранатовые» направили запрос по 20-летнему англичанину. Сообщается, что в «Барселоне» за ним следят с 2018 года, когда тот еще выступал за «Фулхэм».

В сезоне-2019/20 Сессеньон провел за «Тоттенхэм» 12 матчей, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 31,5 миллиона евро.

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