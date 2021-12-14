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«Барселона» и «Бенфика» не ведут переговоры по Юмтити

19:03
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«Барселона» и «Бенфика» не ведут переговоры по трансферу защитника Самуэля Юмтити.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, зарплата 28-летнего футболиста является главной проблемой для каталанского клуба.

Текущий контракт французского защитника с «Барселоной» действует до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Юмтити провел один матч за «Барселону» и пока не отметился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1470784022402015243?s=20

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Анна Горшкова все материалы автора

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