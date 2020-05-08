«Барселона» хочет избавиться от Коутинью, чтобы не выплачивать бонус «Ливерпулю»

«Барселона» хочет отдать полузащитника Филиппе Коутинью в аренду, если не сможет продать его этим летом, сообщает Sky Sports со ссылкой на Marca.

По информации источника, каталонский клуб не хочет оставлять 27-летнего бразильца в составе из финансовых соображений. Сообщается, что в случае, если Коутинью проведет за «сине-гранатовых» 100 матчей (в данный момент их 76), «Барселоне» придется выплатить бывшему клубу футболиста, «Ливерпулю», бонус в виде 17 миллионов фунтов.

Сезон-2019/20 Коутинью проводит в аренде в «Баварии». На его счету 9 голов и 8 результативных передач в 32 матчах за команду из Мюнхена. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 56 миллионов евро.