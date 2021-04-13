«Барселона» хочет договориться с Агуэро о том, что его доход будет зависеть от уровня выступлений
22:10
«Барселона» намерена предложить контракт нападающему Серхио Агуэро, сообщает Sport.es.
В каталонском клубе несколько дней анализировали ситуацию и пытались понять, есть ли необходимость в приглашении 32-летнего аргентинца. В итоге «Барселона» попробует заполучить форварда.
Если футболист хочет выступать за каталонский клуб, то ему придется пойти на существенное снижение зарплаты, а также отказаться от нескольких выгодных предложений. Клуб хочет договориться с Агуэро о том, что его доход будет зависеть от уровня выступлений.
Ранее стало известно, что Агуэро покинет «Сити» по окончании сезона. 32-летний футболист в текущем сезоне провел 15 матчей за команду и забил три мяча.
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