«ПСЖ» и «Бавария» проявляют интерес к Лукасу Васкесу
16:01
«Реал» не может договориться о новом контракте с нападающим команды Лукасом Васкесом, сообщает AS 13 апреля.
Срок контракта 29-летнего испанца истекает этим летом, и пока что он не пришел к соглашению с мадридцами. В списке претендентов на Лукаса Васкеса числятся «ПСЖ» и «Бавария».
«Реал» не меняет свое предложение: трехлетний контракт с зарплатой чуть более 3 млн евро в год — это на 10% меньше, чем предыдущее соглашение.
В сезоне-2020/21 Васкес провел 34 матча за «Реал», на его счету 2 гола и 8 результативных передач. Футболист травму и, скорее всего, пропустит оставшиеся матчи сезона.
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