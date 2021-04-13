«ПСЖ» и «Бавария» проявляют интерес к Лукасу Васкесу

«Реал» не может договориться о новом контракте с нападающим команды Лукасом Васкесом, сообщает AS 13 апреля.

Срок контракта 29-летнего испанца истекает этим летом, и пока что он не пришел к соглашению с мадридцами. В списке претендентов на Лукаса Васкеса числятся «ПСЖ» и «Бавария».

«Реал» не меняет свое предложение: трехлетний контракт с зарплатой чуть более 3 млн евро в год — это на 10% меньше, чем предыдущее соглашение.

В сезоне-2020/21 Васкес провел 34 матча за «Реал», на его счету 2 гола и 8 результативных передач. Футболист травму и, скорее всего, пропустит оставшиеся матчи сезона.