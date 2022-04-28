«Барселона» готова заплатить за Левандовски 30-35 миллионов евро

«Барселона» рассчитывает летом приобрести нападающего «Баварии» Роберта Левандовски, пишет журналист Жерар Ромеро в Twitter.

Самому футболисту каталонский клуб готов предложить 33-летнему поляку контракт по схеме «2+1». Сейчас агент игрока, Пини Захави, ведет переговоры с «Барселоной» и «Баварией».

Сам Левандовски склоняется к переезду в Испанию. Польский форвард уверен, что не выиграет «Золотой мяч» в Мюнхене вне зависимости от статистики и количества трофеев, которые он возьмет с «Баварией». Его контракт с мюнхенцами рассчитан до лета 2023 года.

Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 48 голов и отдал 6 результативных передач в 43 матчах за команду.