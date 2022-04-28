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Сегодня, 22:32

Бывший игрок «Рубина» подозревается в изнасиловании

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Гранады» Рубен Рочина находится под следствием по обвинению в предполагаемом изнасиловании женщины, утверждает El Pais.

По версии следствия, инцидент произошел во время частной вечеринки, проходившей в ночь с 1 на 2 мая 2021 года. Рочина на тот момент был игроком «Леванте».

Рочина и еще один подозреваемый якобы воспользовались состоянием алкогольного опьянения 31-летней женщины и изнасиловали ее, пока она находилась в бессознательном состоянии.

Напомним, что Рочина выступал за казанский «Рубин» с 2016 по 2018 год. В 31 матче за команду забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

Рубен Рочина
ФК Гранада
ФК Леванте
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 Реал 33 24 6 3 69-29 78
2
 Барселона 33 18 9 6 61-33 63
3
 Севилья 33 17 12 4 49-27 63
4
 Атлетико 33 18 7 8 59-39 61
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
6
 Р. Сосьедад 33 15 10 8 32-31 55
7
 Вильярреал 33 14 10 9 53-31 52
8
 Атлетик 33 12 12 9 39-34 48
9
 Осасуна 33 12 8 13 34-44 44
10
 Валенсия 33 10 12 11 44-48 42
11
 Р. Вальекано 33 11 7 15 34-38 40
12
 Сельта 33 10 9 14 36-37 39
13
 Эспаньол 33 10 9 14 37-45 39
14
 Эльче 33 10 8 15 36-44 38
15
 Хетафе 33 8 11 14 31-37 35
16
 Мальорка 33 8 8 17 29-54 32
17
 Кадис 33 6 13 14 29-46 31
18
 Гранада 33 6 12 15 36-56 30
19
 Алавес 33 6 7 20 26-55 25
20
 Леванте 33 5 10 18 41-65 25
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Севилья – Кадис
 - : -
30.04 15:00
Алавес – Вильярреал
 - : -
30.04 17:15
Реал – Эспаньол
 - : -
30.04 19:30
Валенсия – Леванте
 - : -
30.04 22:00
Атлетик – Атлетико
 - : -
1.05 15:00
Эльче – Осасуна
 - : -
1.05 17:15
Гранада – Сельта
 - : -
1.05 19:30
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
 - : -
1.05 22:00
Барселона – Мальорка
 - : -
2.05 22:00
Хетафе – Бетис
 - : -
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Карим Бензема

Реал

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Гомес Рауль де Томас

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 15
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Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
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Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

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Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 28 2 5
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Жюль Кунде

Севилья

 27 2 2
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