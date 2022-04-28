Бывший игрок «Рубина» подозревается в изнасиловании

Полузащитник «Гранады» Рубен Рочина находится под следствием по обвинению в предполагаемом изнасиловании женщины, утверждает El Pais.

По версии следствия, инцидент произошел во время частной вечеринки, проходившей в ночь с 1 на 2 мая 2021 года. Рочина на тот момент был игроком «Леванте».

Рочина и еще один подозреваемый якобы воспользовались состоянием алкогольного опьянения 31-летней женщины и изнасиловали ее, пока она находилась в бессознательном состоянии.

Напомним, что Рочина выступал за казанский «Рубин» с 2016 по 2018 год. В 31 матче за команду забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.