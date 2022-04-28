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Сегодня, 19:43

Гризманн останется в «Атлетико». Клубу придется заплатить 40 миллионов евро

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий Антуан Гризманн не покинет «Атлетико Мадрид» этим летом, сообщает Goal.

Французский футболист в августе 2021 года на правах аренды перешел из «Барселоны» в мадридский клуб. Соглашение рассчитано до лета 2022 года.

Как сообщает источник, «Атлетико» придется заплатить 40 миллионов евро, чтобы удержать 31-летнего форварда после этого лета.

В текущем сезоне Гризманн сыграл 31 матч во всех турнирах, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

Источник: https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/blt5d062aa610a9e3f1
Антуан Гризманн
Футбол
ФК Атлетико
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