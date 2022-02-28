«Барселона» готова снова предложить новый контракт Дембеле

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что каталонский клуб готов летом предложить новый контракт нападающему Усману Дембеле.

«Усман знает наши условия и то, что мы всегда хотели того, чтобы он остался. Надеюсь, что в конце сезона он пересмотрит свое решение», — цитирует Лапорту Cadena SER.

Ранее 24-летний Дембеле отказался продлевать контракт с «Барселоной», который истекает 30 июня 2022 года.

После этого Лапорта раскритиковал французского футболиста и хотел отстранить его, но главный тренер каталонцев Хави убедил его не принимать резких решений.

В нынешнем сезоне Дембеле провел 16 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 5 голевых передач.