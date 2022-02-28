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Сегодня, 21:37

«Барселона» готова снова предложить новый контракт Дембеле

Иван Шитик
Корреспондент

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что каталонский клуб готов летом предложить новый контракт нападающему Усману Дембеле.

«Усман знает наши условия и то, что мы всегда хотели того, чтобы он остался. Надеюсь, что в конце сезона он пересмотрит свое решение», — цитирует Лапорту Cadena SER.

Ранее 24-летний Дембеле отказался продлевать контракт с «Барселоной», который истекает 30 июня 2022 года.

После этого Лапорта раскритиковал французского футболиста и хотел отстранить его, но главный тренер каталонцев Хави убедил его не принимать резких решений.

В нынешнем сезоне Дембеле провел 16 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 5 голевых передач.

Усман Дембеле
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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Вильярреал – Эспаньол
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 2 : 1
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27.02 23:00
Барселона – Атлетик
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