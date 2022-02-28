Педри рассказал, что главный тренер «Барселоны» Хави дает много советов молодежи

Полузащитник «Барселоны» Педри после разгромной победы в матче 26-го тура ла лиги с «Атлетиком» (4:0) высказался об игре команды.

«Мы очень хотели победить. Тренер дает много советов молодеже. Как говорит Пике, теперь у нас есть порох. Лично я чувствую себя очень хорошо, и мне очень нравится, как я владею мячом. Мы думаем обо всем, продолжаем забивать голы и не пускаем все на самотек», — цитирует Педри AS.

«Барселона» с 45 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Атлетик» с 37 очками — на восьмой строчке. 6 марта каталонцы сыграют с «Эльче» в чемпионате Испании.