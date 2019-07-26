"Барселона" готова продать Коутинью. Клуб оценивает его наравне с Гризманном

"Барселона" планирует продать полузащитника команды Филиппе Коутинью за 120 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.

За такую же сумму каталонский клуб приобрел у "Атлетико" нападающего Антуана Гризманна. Ранее "Барселона" заявила о планах заработать заработать на летних трансферах 150 миллионов евро.

Коутиньо перешел из "Ливерпуля" в "Барселону" в январе 2018 года. За это время он провел за каталонский клуб 76 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 11 голевых передач. Его контракт с "Барселоной" будет действовать до 30 июня 2023 года. А его трансферная стоимость, по данным transfermarkt, составляет 90 миллионов евро.