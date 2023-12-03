«Бетис» в меньшинстве сыграл вничью с «Альмерией»

«Бетис» на выезде сыграл вничью с «Альмерией» в матче 15-го тура ла лиги — 0:0.

Голов не было забито ни в первом, ни во втором таймах. На 27-й минуте игры защитник зелено-белых Эктор Беллерин оставил свою команду в меньшинстве, получив красную карточку за подножку.

«Бетис» идет на 7-й позиции в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 25 очков. «Альмерия» с 4 очками располагается на последней строчке.