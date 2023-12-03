«Севилья» продлила до 8 матчей серию без побед в ла лиге, сыграв вничью с «Вильярреалом»
«Севилья» на своем поле сыграла вничью с «Вильярреалом» в матче 15-го тура испанской ла лиги — 1:1.
Хозяева вышли вперед благодаря голу Кике Саласа на 75-й минуте, но уже две минуты спустя «Вильярреал» отыгрался усилиями Хосе Луиса Моралеса.
«Севилья» (13 очков) занимает 15-е место в ла лиге. Андалусийцы продлили серию без побед в чемпионате Испании до 8 матчей. «Вильярреал» (16) идет 12-м в турнирной таблице.
Источник: Таблица ла лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|15
|12
|2
|1
|33-9
|38
|
2
|Жирона
|15
|12
|2
|1
|34-18
|38
|
3
|Атлетико
|13
|10
|1
|2
|30-12
|31
|
4
|Барселона
|14
|9
|4
|1
|27-14
|31
|
5
|Атлетик
|15
|8
|4
|3
|30-18
|28
|
6
|Р. Сосьедад
|15
|7
|5
|3
|26-18
|26
|
7
|Бетис
|15
|6
|7
|2
|18-16
|25
|
8
|Лас-Пальмас
|15
|6
|3
|6
|13-13
|21
|
9
|Валенсия
|15
|5
|4
|6
|17-20
|19
|
10
|Хетафе
|15
|4
|7
|4
|17-20
|19
|
11
|Р. Вальекано
|15
|4
|7
|4
|16-22
|19
|
12
|Вильярреал
|15
|4
|4
|7
|22-26
|16
|
13
|Алавес
|15
|4
|4
|7
|14-19
|16
|
14
|Осасуна
|15
|4
|3
|8
|17-25
|15
|
15
|Севилья
|14
|2
|7
|5
|20-20
|13
|
16
|Мальорка
|15
|1
|8
|6
|13-20
|11
|
17
|Кадис
|14
|2
|5
|7
|11-21
|11
|
18
|Сельта
|14
|1
|5
|8
|14-24
|8
|
19
|Гранада
|15
|1
|4
|10
|19-35
|7
|
20
|Альмерия
|15
|0
|4
|11
|16-37
|4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|1.12
|23:00
|
Лас-Пальмас – Хетафе
|2 : 0
|2.12
|16:00
|
Жирона – Валенсия
|2 : 1
|2.12
|18:15
|
Атлетик – Р. Вальекано
|4 : 0
|2.12
|20:30
|
Реал – Гранада
|2 : 0
|2.12
|23:00
|
Осасуна – Р. Сосьедад
|1 : 1
|3.12
|16:00
|
Мальорка – Алавес
|0 : 0
|3.12
|18:15
|
Альмерия – Бетис
|0 : 0
|3.12
|20:30
|
Севилья – Вильярреал
|1 : 1
|3.12
|23:00
|
Барселона – Атлетико
|- : -
|4.12
|23:00
|
Сельта – Кадис
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|11
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|9
|
|
Жерар Морено
Вильярреал
|8
|П
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|5
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|13
|2
|2
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|11
|1
|0
|
|
Алехандро Катена
Осасуна
|14
|1
|5
Новости