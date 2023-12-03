«Севилья» продлила до 8 матчей серию без побед в ла лиге, сыграв вничью с «Вильярреалом»

«Севилья» на своем поле сыграла вничью с «Вильярреалом» в матче 15-го тура испанской ла лиги — 1:1.

Хозяева вышли вперед благодаря голу Кике Саласа на 75-й минуте, но уже две минуты спустя «Вильярреал» отыгрался усилиями Хосе Луиса Моралеса.

«Севилья» (13 очков) занимает 15-е место в ла лиге. Андалусийцы продлили серию без побед в чемпионате Испании до 8 матчей. «Вильярреал» (16) идет 12-м в турнирной таблице.