"Барселона" - "Атлетико": видеотрансляция - в 21.45

В матче 31-го тура чемпионата Испании в субботу, 6 апреля, "Барселона" принимает "Атлетико".

"Барселона" занимает первое место в чемпионате Испании, имея в активе 70 очков. У "Атлетико" 62 очка и второе место.

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Следить за матчем "Барселона" – "Атлетико" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 21.45 (время московское).

"Барселона" – "Атлетико": чемпионат Испании по футболу, ла лига, 31-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча, начало – 21.45 (мск)

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лиги, календарь и результаты матчей