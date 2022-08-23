«Барселона» предложила «Боруссии» обменять Менье на Деста

«Барселона» хочет подписать защитника дортмундской «Боруссии» Тома Менье, но «шмели» не намерены его продавать, поскольку найти ему замену до закрытия трансферного окна будет сложно, сообщает Sport.es.

Дортмундский клуб требовал за трансфер 15 миллионов евро, а такие условия не устраивали «блауграну».

Сейчас «Барселона» предложила дортмундцам отдать Менье в обмен на Сержиньо Деста. Черно-желтые на предложение каталонцев еще не ответили.

В прошлом сезоне 21-летний защитник провел за «Барсу» 31 матч и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до июня 2025 года.

30-летний Менье в прошлом сезоне провел 28 матчей во всех турнирах, отличившись 2 голами и 5 ассистами.