Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

23 августа, 23:10

«Барселона» предложила «Боруссии» обменять Менье на Деста

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Барселона» хочет подписать защитника дортмундской «Боруссии» Тома Менье, но «шмели» не намерены его продавать, поскольку найти ему замену до закрытия трансферного окна будет сложно, сообщает Sport.es.

Дортмундский клуб требовал за трансфер 15 миллионов евро, а такие условия не устраивали «блауграну».

Сейчас «Барселона» предложила дортмундцам отдать Менье в обмен на Сержиньо Деста. Черно-желтые на предложение каталонцев еще не ответили.

В прошлом сезоне 21-летний защитник провел за «Барсу» 31 матч и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до июня 2025 года.

30-летний Менье в прошлом сезоне провел 28 матчей во всех турнирах, отличившись 2 голами и 5 ассистами.

Тома Менье
ФК Барселона
ФК Боруссия (Дортмунд)
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Гимнастка Солдатова выложила фото в розовом купальнике
Тедеско и Шварца скоро могут уволить? Почему топовые тренеры РПЛ проваливаются в Германии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Барселона» проявляет интерес к защитнику «Сельты» Галану

«Атлетико» просит игроков команды согласиться на коллективное сокращение зарплат
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Вильярреал 2 2 0 0 5-0 6
2
 Реал 2 2 0 0 6-2 6
3
 Бетис 2 2 0 0 5-1 6
4
 Осасуна 2 2 0 0 4-1 6
5
 Барселона 2 1 1 0 4-1 4
6
 Р. Вальекано 2 1 1 0 2-0 4
7
 Атлетик 2 1 1 0 1-0 4
8
 Валенсия 2 1 0 1 1-1 3
9
 Атлетико 2 1 0 1 3-2 3
10
 Р. Сосьедад 2 1 0 1 2-4 3
11
 Жирона 2 1 0 1 3-2 3
12
 Севилья 2 0 1 1 2-3 1
13
 Альмерия 2 0 1 1 2-3 1
14
 Эспаньол 2 0 1 1 2-4 1
15
 Сельта 2 0 1 1 3-6 1
16
 Вальядолид 2 0 1 1 1-4 1
17
 Эльче 2 0 1 1 1-4 1
18
 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1
19
 Кадис 2 0 0 2 0-3 0
20
 Хетафе 2 0 0 2 1-6 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.08 21:00
Жирона – Сельта
 - : -
26.08 23:00
Бетис – Осасуна
 - : -
27.08 18:30
Эльче – Р. Сосьедад
 - : -
27.08 20:30
Р. Вальекано – Мальорка
 - : -
27.08 23:00
Альмерия – Севилья
 - : -
28.08 18:30
Хетафе – Вильярреал
 - : -
28.08 20:30
Барселона – Вальядолид
 - : -
28.08 23:00
Эспаньол – Реал
 - : -
29.08 21:00
Кадис – Атлетик
 - : -
29.08 23:00
Валенсия – Атлетико
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 3
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 2
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 2
П
Жоау Феликс

Жоау Феликс

Атлетико

 3
Ансу Фати

Ансу Фати

Барселона

 2
Алекс Бальде

Алекс Бальде

Барселона

 1
И К Ж
Фабрисио Анхилери

Фабрисио Анхилери

Хетафе

 2 1 1
Алекс Сентельес

Алекс Сентельес

Альмерия

 0 1 0
Джон Нванкво Дональд

Джон Нванкво Дональд

Эльче

 1 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости