«Барселона» проявляет интерес к защитнику «Сельты» Галану

Защитник «Сельты» Хавьер Галан может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает AS.

Каталонский клуб рассматривает Галана в качестве альтернативы защитнику «Челси» Маркосу Алонсо, с трансфером которого возникли сложности.

В прошлом сезоне Галан сделал 3 результативных передачи в 39 матчах за «Сельту» во всех турнирах.

Контракт 27-летнего Хавьера Галана с «Сельтой» рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость испанца в 12 миллионов евро.