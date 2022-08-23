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23 августа, 22:47

«Барселона» проявляет интерес к защитнику «Сельты» Галану

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Сельты» Хавьер Галан может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает AS.

Каталонский клуб рассматривает Галана в качестве альтернативы защитнику «Челси» Маркосу Алонсо, с трансфером которого возникли сложности.

В прошлом сезоне Галан сделал 3 результативных передачи в 39 матчах за «Сельту» во всех турнирах.

Контракт 27-летнего Хавьера Галана с «Сельтой» рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость испанца в 12 миллионов евро.

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