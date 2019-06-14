Азар рассказал, кто будет бить пенальти в "Реале"

Новичок "Реала" Эден Азар рассказал, кто в грядущем сезоне будет исполнять одиннадцатиметровые удары в команде. Ранее к отметке подходил капитан мадридцев Серхио Рамос.

- Думаю, что у капитана действительно хорошо получается пробивать пенальти, - цитирует beIN Sports Азара. - Вряд ли он попросит меня. Он продолжит бить и продолжит забивать, без сомнения.

Флорентино Перес считает Азара игроком уникального таланта //

Эден Азар – на "Сантьяго Бернабеу" //

Презентацию Азара посетили 50 тысяч человек. На презентации Роналду были 80 тысяч