Флорентино Перес считает Азара игроком уникального таланта

Президент "Реала" Флорентино Перес на презентации нападающего Эдена Азара высоко оценил талант игрока.

- Невероятный игрок прибыл к нам, один из тех, кто отличается от остальных и способен делать невероятные вещи на футбольном поле, - цитирует Переса Marca. - Футболисты с уникальным талантом, как у Азара, сформировали нашу великую историю. Мы следуем философии нашего президента Сантьяго Бернабеу и нашего почетного президента Альфредо Ди Стефано, которые изменили историю клуба. Легенда должна продолжать жить вместе с лучшими игроками мира, одним из которых является Азар. Я хотел этого перехода на протяжении некоторого времени. Сегодня мы приветствуем одного из лучших игроков мира. Ты осуществил свою мечту. Болельщики хотят наслаждаться твоим талантом и креативностью. Болельщики и члены клуба будут на твоей стороне, потому что они знают, что твой футбол - особенный и отличный от других.

Эден Азар стал игроком "Реала" 7 июня. По информации СМИ, мадридский клуб заплатил "Челси" 130 миллионов фунтов стерлингов с учетом бонусов.

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