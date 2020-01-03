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Азар не сыграет в Суперкубке Испании

19:07
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Нападающий «Реала» Эден Азар пропустит турнир за Суперкубок Испании. Главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан рассказал, что повреждение бельгийского футболиста, которое он получил более месяца назад, не даст ему сыграть в этих встречах, информирует Marca.

— Он не полетит с нами, а продолжит восстанавливаться. Надеюсь, когда мы вернемся назад в Испанию, мы увидим его на тренировках, — сказал Зидан.

В полуфинале Суперкубка Испании «Реал» встретится с «Валенсией», а сам матч состоится 8 января.

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