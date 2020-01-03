Азар не сыграет в Суперкубке Испании

Нападающий «Реала» Эден Азар пропустит турнир за Суперкубок Испании. Главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан рассказал, что повреждение бельгийского футболиста, которое он получил более месяца назад, не даст ему сыграть в этих встречах, информирует Marca.

— Он не полетит с нами, а продолжит восстанавливаться. Надеюсь, когда мы вернемся назад в Испанию, мы увидим его на тренировках, — сказал Зидан.

В полуфинале Суперкубка Испании «Реал» встретится с «Валенсией», а сам матч состоится 8 января.