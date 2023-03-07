Стало известно, при каких условиях Азар может остаться в «Реале»

Вингер «Реала» Эден Азар может продолжить выступать в мадридском клубе, если в команде сменится главный тренер, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, руководство хочет продать бельгийца этим летом. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не рассчитывает на игрока.

Таким образом, у Азара появится шанс остаться, только в случае ухода Анчелотти.

Футболист выступает за «Реал» с июля 2019 года. В сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 7 матчах за команду.