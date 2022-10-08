«Атлетико» на своем поле победил «Жирону», Корреа сделал дубль

«Атлетико» на своем поле победил «Жирону в матче 8-го тура чемпионата Испании — 2:1.

Дубль в составе «матрасников» сделал полузащитник Анхель Корреа.

«Атлетико» набрал 16 очков и поднялся на четвертое место. «Жирона» потерпела третье поражение подряд и осталась на 13-й строчке в турнирной таблице (7 очков).