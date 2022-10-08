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8 октября, 19:15

«Атлетико» на своем поле победил «Жирону», Корреа сделал дубль

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Анхель Корреа.
Фото ФК «Атлетико».

«Атлетико» на своем поле победил «Жирону в матче 8-го тура чемпионата Испании — 2:1.

Дубль в составе «матрасников» сделал полузащитник Анхель Корреа.

«Атлетико» набрал 16 очков и поднялся на четвертое место. «Жирона» потерпела третье поражение подряд и осталась на 13-й строчке в турнирной таблице (7 очков).

Испания. Лига 1. 8-й тур
08 окт, 17:15. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
2:1
Жирона

Анхель Корреа
ФК Атлетико
ФК Жирона
0
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 Реал 9 8 1 0 22-8 25
2
 Барселона 9 7 1 1 21-4 22
3
 Атлетико 9 6 1 2 15-7 19
4
 Р. Сосьедад 9 6 1 2 15-12 19
5
 Бетис 9 6 1 2 13-6 19
6
 Атлетик 9 5 2 2 17-6 17
7
 Валенсия 9 4 2 3 16-10 14
8
 Осасуна 8 4 1 3 9-8 13
9
 Вильярреал 8 3 3 2 10-3 12
10
 Р. Вальекано 9 3 2 4 10-12 11
11
 Сельта 9 3 1 5 10-16 10
12
 Севилья 9 2 3 4 9-14 9
13
 Мальорка 9 2 3 4 7-10 9
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 Эспаньол 9 2 3 4 12-16 9
15
 Жирона 9 2 2 5 12-15 8
16
 Вальядолид 9 2 2 5 6-14 8
17
 Хетафе 9 2 2 5 8-16 8
18
 Альмерия 9 2 1 6 8-15 7
19
 Кадис 9 1 3 5 4-17 6
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Р. Вальекано – Хетафе
 0 : 0
15.10 15:00
Жирона – Кадис
 1 : 1
15.10 17:15
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15.10 19:30
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 0 : 1
15.10 22:00
Атлетик – Атлетико
 0 : 1
16.10 15:00
Сельта – Р. Сосьедад
 1 : 2
16.10 17:15
Реал – Барселона
 3 : 1
16.10 19:30
Эспаньол – Вальядолид
 1 : 0
16.10 22:00
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