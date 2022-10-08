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8 октября, 17:15

Хави заявил, что де Йонг не заменим в «Барселоне»

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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением об игре полузащитника команды Френки де Йонга и рассказал о его состоянии после травмы.

«Де Йонг готов на 100 процентов и незаменим в команде. Он многое дает «Барселоне», он щедр, он помогает партнерам, добавляет динамики в игру. Френки может играть на разных позициях, и это гарантия того, что он будет доступен», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

25-летний футболист получил повреждение мышцы левого бедра, находясь в расположении сборной Нидерландов.

Де Йонг присоединился к Испанской команде в июле 2019 года и провел за нее 148 матчей, забил 14 мячей и отдал 17 результативных передач.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20221008/1001878747/xavi.html
Френки де Йонг
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 Бетис 9 6 1 2 13-6 19
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 Атлетик 9 5 2 2 17-6 17
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 Осасуна 8 4 1 3 9-8 13
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 Вильярреал 8 3 3 2 10-3 12
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 Мальорка 9 2 3 4 7-10 9
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15
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16
 Вальядолид 9 2 2 5 6-14 8
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16.10 15:00
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16.10 19:30
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