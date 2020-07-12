«Атлетико» в меньшинстве обыграл «Бетис»

«Атлетико» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Испании обыграл «Бетис» — 1:0. Гол на счету Диегу Косты. На 57-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Марио Эрмосо.

«Атлетико» с 66 очками занимает третье место в турнирной таблице. Команда Диего Симеоне не проигрывает 14 матчей. «Бетис» (41) — 13-й.

Чемпионат Испании. Лига 1

36-й тур

«Атлетико» — «Бетис» — 1:0 (0:0)

Гол: Диегу Коста, 74.

«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер (Ариас, 42), Эрмосо, Лоди, Коке, Сауль (Феррейра-Карраско, 55), Льоренте (Витоло, 55), Партей, Мората (Диегу Коста, 56), Корреа (Фелипе, 62).

«Бетис»: Мартин, Барраган (Эмерсон, 69), Сидней, Бартра, Алекс Морено (Тельо, 83), Гуардадо (Педраса, 43), Каналес, Фекир, Виллиам Карвалью (Хоакин, 70), Родригес, Лорен Морон (Борха Иглесиас, 83).

Предупреждения: Савич, 11. Барраган, 45+1. Эмерсон, 90+3.

Удаление: Эрмосо, 57.

Судья: Гонсалес Гонсалес (Испания).

11 июля. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».